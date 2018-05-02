الولايات المتحدة تختبر بنجاح مفاعلا نوويا لاستعمار القمر والمريخ
Reuters NASA NASA
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نجحت وكالة الفضاء الأمريكية بالاشتراك مع مختبر لوس ألاموس الوطني، في اختبار المفاعل النووي "Kilopower" الصغير، المصمم للبعثات المأهولة على سطح القمر والمريخ.
وقال ممثلون عن وكالة الفضاء، في مؤتمر صحفي بثه موقع الوكالة الإلكتروني، إن قدرة المفاعل الذي يستخدم فيه اليورانيوم 235 كوقود، تجاوزت خلال الاختبارات كل التوقعات.
وبالإضافة إلى المفاعل نفسه، يدخل في المنظومة التي اختبرت محرك ستيرلنغ ومولد للتيار المتردد.
وستسمح هذه التقنية بإنتاج ما يصل إلى 10 كيلوواط من الطاقة باستمرار على مدى عشرات السنوات.
المصدر: lenta.ru
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