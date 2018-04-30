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"ناسا" تنشر صورة جديدة للبقعة الحمراء على المشتري

الفضاء

nasa.gov
البقعة الحمراء الكبيرة على المشتري
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نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة جديدة للبقعة الحمراء الكبيرة على كوكب المشتري، التقطها المسبار Juno عند اقترابه الثاني عشر من الكوكب.

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وتتكون الصورة من ثلاث لقطات رصدها المسبار من مسافات مختلفة عن الكوكب.

وتعد البقعة الحمراء عاصفة تبلغ شدة الرياح فيها 430 كلم\ ساعة، أي أنها أكبر زوبعة معروفة في المنظومة الشمسية، إذ يبلغ طولها حوالي 40 ألف كيلومتر وعرضها 13 ألف كيلومتر.

كما أن اختلاف درجات الحرارة بين النقاط الساخنة والباردة في البقعة الحمراء يعادل مئات الدراجات المئوية.

المصدر: وكالات

كامل توما

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