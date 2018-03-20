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ناسا تنشر صورة نادرة لعاصفة على المشتري

الفضاء

ناسا تنشر صورة نادرة لعاصفة على المشتري
NASA, ESA, and A. Simon (GSFC)
كوكب المشتري
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نشرت وكالة ناسا صورة التقطتها محطة الكواكب الأوتوماتيكية "جونو"، تظهر فيها عاصفة وقعت في القطب الشمالي لكوكب المشتري.

والتقطت الصورة في شهر فبراير الماضي، عندما اقتربت المحطة "جونو" من طبقة الغيوم المحيطة بالكوكب إلى مسافة 12 ألف كلم.

وبعد معالجة الصورة باستخدام أجهزة خاصة، ظهرت الغيوم باللون الوردي.

المصدر: نوفوستي

كامل توما

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