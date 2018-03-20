ناسا تنشر صورة نادرة لعاصفة على المشتري

نشرت وكالة ناسا صورة التقطتها محطة الكواكب الأوتوماتيكية "جونو"، تظهر فيها عاصفة وقعت في القطب الشمالي لكوكب المشتري.

والتقطت الصورة في شهر فبراير الماضي، عندما اقتربت المحطة "جونو" من طبقة الغيوم المحيطة بالكوكب إلى مسافة 12 ألف كلم.

Everything's coming up roses. See a close-up view of a storm with bright cloud tops in this rose-colored view of #Jupiter. https://t.co/gRC8diDxTrpic.twitter.com/JjODp2o3ek — NASA's Juno Mission (@NASAJuno) March 15, 2018

وبعد معالجة الصورة باستخدام أجهزة خاصة، ظهرت الغيوم باللون الوردي.

المصدر: نوفوستي

كامل توما