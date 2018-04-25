الأرض على موعد مع "مهرجان السماء"

تصطف ثلاثة كواكب وقمر ونجمتان في صف واحد تقريبا، فجر يوم 3 مايو المقبل، لتشكل عرضا فضائيا طبيعيا نادر الحدوث.

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ووفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي لمنشأة القبة السماوية في موسكو، فإن هذه الظاهرة تسمى "الاستعراض الصغير"، وأفضل منظر فلكي سيرى في الساعة 3:00 في الأفق الجنوبي، حيث ستصطف كواكب المريخ وزحل والقمر والمشتري ونجم السنبلة (أشد النجوم تألقا في كوكبة العذراء) ونجم قلب العقرب في كوكبة (نجم عملاق أحمر).

ويمكن البدء بمراقبة "العرض الفضائي"، بعد الساعة 2:00 فجرا من يوم 3 مايو المقبل، حتى الساعة 3:00، وستبدأ الظاهرة باصطفاف قلب العقرب والقمر وزحل، وتنتهي بانضمام المريخ الأحمر الذي سيظهر بعد الساعة 2:30.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو