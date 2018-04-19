وكالة الفضاء الأوروبية تهرول لعقد صفقة مع روسيا

أعرب المدير العام للوكالة الأوروبية للفضاء، يان فورنر، عن أمله في أن يتم توقيع اتفاقية للتعاون بين الوكالة و"روسكوسموس" في مجال دراسة القمر بأقصى سرعة ممكنة.

وقال فورنر إن "الاتفاقية الأساسية قد وقعت، ولكني لا أعلم متى يتم التوقيع على الخطوة التالية.. من جانبنا ننتظر أن يتم هذا بأسرع وقت".

وأشار فورنر إلى أن المصادقة على الاتفاقية قد تمت، وأن وكالة الفضاء الأوروبية تعرف ما الذي يجب عمله. وأضاف قائلا: "تدرس الوكالة تفاصيل مساهمتها في البعثة إلى القمر، وما الذي يمكنها عمله في البعثات المستقبلية".

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وكان مدير عام الوكالة الأوروبية قد أعرب في معرض الطيران والفضاء "ماكس-2017" عن أمله في أن يكون التعاون مع روسيا أوثق في مجال دراسات القمر والمريخ، وفي مجال المدارات الأرضية المنخفضة والفضاء البعيد. وأشار إلى أن الوكالة "ستوفر أجهزة لضمان هبوط ناجح لمركبة (لونا-27) الروسية عام 2022".

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الروسي لدراسة القمر يتضمن إرسال محطة صغيرة "لونا-25"، عام 2019 إلى القمر. وفي عام 2021، سيتم إرسال "لونا-26"، فيما ستنطلق "لونا-27" عام 2022 إلى القطب الجنوبي للقمر. وتتضمن المرحلة الرابعة إرسال المحطة الأوتوماتيكية "لونا-29" إلى القمر عام 2024، مع جهاز لأخذ عينات من تربته.

المصدر: نوفوستي

كامل توما