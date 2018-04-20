اكتشاف كوكب "منقرض"!

أكد فريق دولي من علماء الفلك أن الألماس الموجود داخل نيزك "Almahata Sitta‎"، دليل على تدمير كوكب بحجم عطارد أو المريخ، كان موجودا ضمن كواكب المنظومة الشمسية.

ويدل النيزك، الذي سقط في صحراء السودان عام 2008، المحتوي على بلورات كبيرة من الألماس، على أنه جزء من كويكب " 2008 TC3 ".

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ويعتقد علماء الفلك من سويسرا وفرنسا وألمانيا أن الألماس الموجود في النيزك احتاج لضغط بقوة أكبر من 20 غيغاباسكال لكي يتشكل، وهذا ما يدل على أن بلوراته لا يمكن أن تتكون نتيجة اصطدامه بسطح الأرض، بل نشأ في أعماق جرم سماوي كبير.

ويشير العلماء إلى أن هذا الجرم السماوي ما هو إلا كويكب بحجم ليس بأقل من عطارد نظرا للألماس، الذي تكون في مركز الكويكب (النواة). وإذا كان حجم الجرم السماوي قريب من حجم المريخ فهذا يعني أن الألماس تشكل عند (وشاح نواة الكوكب).

ويؤكد العلماء أن نتاج هذه الدراسة تعد أول إشارة موثوقة، تدل على وجود كوكب منقرض فعلا في المنظومة الشمسية.

المصدر: لينتا.رو

خالد ظليطو