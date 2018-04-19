برنامج إعداد رواد فضاء الإمارات يتلقى أكثر من 4000 طلب

أبدى أكثر من أربعة آلاف مواطن من الإمارات العربية المتحدة رغبتهم في الانضمام إلى برنامج إعداد رواد الفضاء في البلاد.

وتفيد صحيفة الوطن نقلا عن مركز محمد بن راشد الفضائي في الإمارات العربية، بأن العمل ببرنامج اختيار رواد الفضاء بدأ، في ديسمبر من السنة الماضية، وأن قبول الطلبات انتهى، مع نهاية شهر مارس الماضي.

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وبلغ عدد الطلبات المقدمة 4022 طلبا تتراوح أعمار مقدميها بين 17 و67 عاما، يمثلون 38 تخصصا مختلفا، وثلث هذه الطلبات تقريبا من الجنس اللطيف بنسبة بلغت 34%.

ومن المفترض أن تقوم اللجنة الخاصة بوضع قائمة قصيرة لرواد الفضاء المحتملين. وبعد ذلك، سيتم اختيار الأفضل من بينهم على ضوء نتائج المقابلات الشخصية والاختبارات الطبية والنفسية.

وتختتم اللجنة عملها باختيار أربعة مرشحين فقط، ليصبحوا بنهاية العام الجاري رسميا رواد فضاء، وبعدها تبدأ عام 2019 مرحلة إعدادهم لمدة سنتين.

ومن المنتظر أن ينطلق أول رائد إماراتي إلى الفضاء عام 2021.

المصدر: نوفوستي

كامل توما