روسيا تطلق مسبارا اختباريا إلى القمر العام المقبل

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، عن نية روسيا إطلاق مسبار "لونا-25" الاختباري إلى القمر عام 2019، ليتبعه إطلاق محطات أخرى، في عام 2025، ستعمل على سطح القمر بشكل دائم.

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وصرح روغوزين في حديثه لقناة "أر بي كا" التلفزيونية الروسية، الثلاثاء 17 أبريل، بأن تلك البعثة ستنفذ لتقييم الحلول التصميمية والهندسية التي ستستخدم فيما بعد عند إطلاق مسابير قمرية كبيرة الحجم.

وأضاف روغوزين قائلا إن "روسيا لن تفرض نفسها وتعاونها في البرنامج القمري على الولايات المتحدة. لا شك أن التكامل أمر جيد في تحقيق المشاريع القمرية. لكننا لا نريد إخضاع أنفسنا لأحد وبأي ثمن كان".

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف