الصين تكشف سبب فشل إطلاق صاروخ "تشانغ تشنغ 5"

أوضحت إدارة العلوم والتكنولوجيا والصناعات لصالح الدفاع الوطني في الصين، سبب فشل إطلاق الصاروخ الناقل "تشانغ تشنغ 5"، في صيف السنة الماضية.

وبعد تحليل محاكاة الكمبيوتر والاختبارات الأرضية اتضح أن سبب الفشل كان عطلا في فوهة توربين محرك المرحلة الأولى.

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وكان من المفترض أن يحمل الصاروخ إلى الفضاء القمر الاصطناعي Shijian-18 للاتصالات. وبعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة، تقرر استخدام هذا المحرك في عملية الإطلاق الثالثة، في شهر نوفمبر 2017، حيث كان من المقرر أن يحمل الصاروخ إلى القمر المسبار "تشانغ آ-5" ومهمته جمع عينات من تربة القمر والعودة إلى الأرض، بيد أن الإطلاق تأجل إلى نهاية السنة الجارية.

وتشير وسائل الإعلام الصينية إلى أن نجاح الإطلاق سيكون حافزا لتحضير بعثات مأهولة، وإطلاق وحدة المحطة الفضائية الصينية عام 2019، وكذلك إطلاق المسبار "تشانغ آ-5" إلى القمر.

ويعد الصاروخ "تشانغ تشنغ 5" أقوى صاروخ صيني للنقل من الجيل الجديد، يبلغ طوله 56.97 م، وقطر المرحلة الأساسية 5 أمتار. وهو قادر على حمل 25 طنا إلى المدار الأرضي، مستخدما الأوكسيجين والهيدروجين السائل كوقود.

المصدر: نوفوستي

كامل توما