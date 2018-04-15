ناسا تعرض جولة مدهشة في كوكب المشتري (فيديو)

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" رسوما متحركة ثلاثية الأبعاد تبين نظام الأعاصير في القطب الشمالي لكوكب المشتري.

وتم تركيب شريط الفيديو من الصور التي التقطتها كاميرا JIRAM، عندما كان رادار الأشعة تحت الحمراء مثبتا على محطة Juno المتنقلة بين الكواكب، خلال تحليقها الرابع حول الكوكب.

إقرأ المزيد

وتسمح هذه الرسوم المتحركة بالاطلاع على طبقات الغلاف الجوي لكوكب المشتري، وتظهر الصور الإعصار المركزي وثمانية أعاصير أخرى تحيط به.

وتتيح الكاميرا JIRAM تحديد درجة حرارة طبقة الغيوم. فمثلا تلونت المناطق الباردة، وحرارتها تنخفض إلى 83 درجة مئوية تحت الصفر باللون الأحمر، وتلونت باللون الأصفر المناطق التي تصل درجة حرارتها إلى 13 درجة مئوية تحت الصفر.

المصدر: نوفوستي

كامل توما