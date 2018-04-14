روسيا تطلق 30 صاروخا فضائيا عام 2018

أعلن رئيس الوكالة الفضائية الروسية "روسكوسموس"، إيغور كوماروف، عزم بلاده إطلاق ما يزيد على 30 صاروخا فضائيا العام الجاري.

وأكد كوماروف أن إنتاج الأجهزة الفضائية في روسيا يزداد باطراد، مشيرا إلى أن تحقيق برنامج الأقمار الاصطناعية "One Web" سيمكّن روسيا من زيادة عدد الصواريخ الفضائية إلى حد بعيد.

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وأوضح أن بلاده شغلت، العام الماضي، المرتبة الثانية من حيث الصواريخ المطلقة إلى الفضاء (21 صاروخا) وذلك بعد الولايات المتحدة التي أطلقت 29 صاروخا فضائيا، وقبل الصين التي أطلقت 18 صاروخا.

يذكر أن صحيفة "إزفيستيا" كانت قد أفادت في وقت سابق باحتمال استحداث شركة كبرى تجمع بين صناع الصواريخ كلهم، بما في ذلك الصواريخ العسكرية وكذلك المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية.

وقالت الصحيفة أن تلك الشركة الكبرى يمكن أن تضم شركات "روسكوسموس" و"ألماس-أنتاي" و"الأنظمة اللاسلكية التقنية" وشركة "كا تي آر في". إلا أن كوماروف نفى أن تكون الوكالة الفضائية الروسية قد طرحت تلك المبادرة.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف