"ناسا" تنشر فيديو عن النشاط الشمسي

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مقطع فيديو يوضح نشاط المجال المغناطيسي للشمس.

وقام مرصد ديناميكية الشمس "Solar Dynamics SDO" بإعداد الفيديو بمساعدة جهاز Helioviewer. ويظهر الشريط أقواسا ساطعة عديدة لقوة المجال المغناطيسي، تنحني عن سطح الشمس.

Here come the plumes! After days with no visible active regions on the Sun, numerous arches of bright, magnetic field lines were captured rotating into view from Mar. 27-28 by our @NASASun observatory. Take a look: https://t.co/abOrUszLoUpic.twitter.com/UWG5CUVtS1 — NASA (@NASA) April 4, 2018

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وتم تسجيل الفيديو، يومي 27 و28 مارس الماضي، بعد بضعة أيام على غياب النشاط الشمسي.

ويشير موقع SDO إلى أن على العلماء معرفة فيما إذا كانت ستحدث عاصفة مغناطيسية أم لا في هذه المنطقة من الشمس.

المصدر: نوفوستي

كامل توما