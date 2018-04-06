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"ناسا" تنشر فيديو عن النشاط الشمسي

الفضاء

NASA / GSFC/SDO
النشاط الشمسي
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نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مقطع فيديو يوضح نشاط المجال المغناطيسي للشمس.

وقام مرصد ديناميكية الشمس "Solar Dynamics SDO" بإعداد الفيديو بمساعدة جهاز Helioviewer. ويظهر الشريط  أقواسا ساطعة عديدة لقوة المجال المغناطيسي، تنحني عن سطح الشمس.

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وتم تسجيل الفيديو، يومي 27 و28 مارس الماضي، بعد بضعة أيام على غياب النشاط الشمسي.

ويشير موقع SDO إلى أن على العلماء معرفة فيما إذا كانت ستحدث عاصفة مغناطيسية أم لا في هذه المنطقة من الشمس.

المصدر: نوفوستي

كامل توما

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