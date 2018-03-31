علماء الفلك يتحدثون عن العواصف المغناطيسية في أبريل

أعلن علماء الفلك عقب استخدامهم التحليل الرياضي للمجال المغناطيسي للشمس وبنية رياحها أن كوكب الأرض سيتعرض لعاصفة مغناطيسية، في 12 أبريل المقبل.

وأشار البيان الصادر عن مختبر الأشعة السينية لدراسة الشمس إلى أنه "من المرجح بنسبة 70% أن تكون قوة العاصفة المغناطيسية في المستوى الأول (مقياس خمس درجات)، فيما تشكل نسبة وصولها إلى المستوى الثاني 10%، وتبلغ نسبة حدوث اضطرابات مغناطيسية ضعيفة 20%".

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ويتوقع علماء الفلك أن تكون الظروف المغناطيسية في النصف الأول من شهر أبريل الأكثر هدوءا، حيث تقدر احتمالات الاضطرابات المغناطيسية بأقل من 10%.

أما الأيام المضطربة مغناطيسيا فستكون من 11 إلى 15 أبريل، حيث ستكون الأرض تحت تأثير تيار مكثف من الرياح الشمسية. وفي النصف الثاني من أبريل، ستحدث اضطرابات خفيفة ومتفرقة وقصيرة في أيام 19 و21 و25 و26.

كما لا يتوقع علماء الفلك أن يكون للشمس نشاط واضح في أبريل، وأن احتمال تدفق البلازما لا يزيد عن 1%. وأن مستوى انبعاث الأشعة فوق البنفسجية سيكون في حده الأدنى في الأيام الصافية.

المصدر: نوفوستي

كامل توما