ناسا تنشر صور الأعاصير العنيفة في العملاق الغازي

أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مجموعة من الصور الخام (raw)، التقطها مسبار جونو الفضائي خلال أحدث رحلة إلى كوكب المشتري.

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وأكملت المركبة الفضائية دورتها الـ 11 فوق سحاب المشتري، في 1 أبريل، وتمكنت خلالها من التقاط صور مذهلة عالية الوضوح للعملاق الغازي، وجمع بيانات هامة.

وتظهر الصور جوا ساحرا للكوكب العملاق محاطا بغلاف من الغاز، فضلا عن إعصار عكسي بيضاوي الشكل في المنطقة الشمالية من منطقته الاستوائية.

وتحيط الأعاصير الضخمة بالأقطاب الشمالية والجنوبية للمشتري، كما أن السمات الجوية الدائمة التي تسببها لا تشبه أي شيء آخر في نظامنا الشمسي.

ويبدو الإعصار الشمالي واسعا، حيث تكاد تكون مساحته مثل المسافة التي تربط بين مدينة نابولي بإيطاليا ومدينة نيويورك، أما المناطق الجنوبية فهي أكبر من ذلك، ويمكن أن تصل رياح الإعصار العنيفة إلى سرعات تبلغ 220 ميلا/ الساعة.

وقال الباحث المشارك بجامعة جون من معهد الفيزياء الفلكية وعلم الفلك الفضائي، البروفيسور ألبرتو أدرياني: "قبل جونو، لم نكن نعرف كيف كان الطقس بالقرب من أقطاب المشتري، ولقد تمكنا الآن من مراقبة حالة الطقس القطبي كل شهرين".

وأطلق مسبار جونو، في 5 أغسطس 2011، حيث قضى 5 سنوات في السفر إلى وجهته، وقطع أكثر من 200 مليون كيلومتر منذ دخوله مدار المشتري، وفي نهاية المطاف، سيواجه جونو مصيرا مماثلا لمصير كاسيني الذي انتحر في الغلاف الجوي لزحل، يوم 15 سبتمبر 2017.

المصدر: RT

فادية سنداسني