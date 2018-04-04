اكتشاف أبعد النجوم عن الأرض!

تمكن علماء فلك من جامعة جنيف من اكتشاف نجم يبعد مسافة هائلة عن الأرض.

وقال العلماء إنهم تمكنوا "من رصد هذا النجم بالاعتماد على الصور والبيانات من تلسكوب هابل، والشيء المميز هو أنه يبعد عن الأرض نحو 9 مليارات سنة ضوئية".

إقرأ المزيد

وأوضحوا أن أهمية هذا الاكتشاف تكمن في أن نجم "إيكاروس" المذكور يبعد مسافة تزيد بـ 100 مرة عن أبعد نجم عن الأرض كان قد رصد سابقا، وسطوعه الكبير الذي يفوق سطوع الشمس بآلاف المرات يجعله واحدا من أهم الأجسام السماوية التي تجب دراستها ومتابعتها.

وبهذا الاكتشاف يتوقع العلماء أن يكونوا قد بدأوا عهدا جديدا من البحث عن النجوم النائية التي تقع في مجرات بعيدة جدا عن درب التبانة.

يذكر أن هذا الاكتشاف تزامن مع آخر أعلن عنه القائمون على تلسكوب "هابل" حيث أكدوا رصدهم لمجموعة مجرات بعيدة أطلقوا عليها "العين الفضائية".

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر