"نجم البشرية" يحترق في الفضاء!

أعلن القائمون على مشروع القمر الاصطناعي "نجم البشرية" الفريد الذي أطلق إلى الفضاء منذ مدة أن القمر خرج عن مداره واحترق.

وطورت شركة "Rocket Lab" هذا القمر ليكون أول "نجم اصطناعي" من إنتاج البشر، وصممته بشكل كرة مزودة بـ 76 لوحا عاكسا، تجعل منه جسما شديد اللمعان في المدارات الفضائية.

واليوم وبعد شهرين تقريبا من إطلاقه إلى الفضاء، أعلن بيوتر بيك مؤسس الشركة أن "القمر خرج عن مساره المحدد واحترق، وأن شكله الكروي غير المألوف بالنسبة للأقمار الاصطناعية وحجمه الصغير جعلا الخبراء في الشركة يخطئون في تحديد مساره وتوقع المدة التي سيقضيها في المدارات".

وأثار إطلاق هذا القمر ضجة كبيرة في الأوساط العلمية والفلكية، حيث تخوف بعض العلماء من أن الضوء والأشعة المنعكسة عنه ستؤثر على عملية رصد النجوم والأجسام الفضائية، وآخرون وصفوا إطلاقه بـ "العمل التخريبي".

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر