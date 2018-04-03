روسيا تنظّم الملاحة في الفضاء

يعمل علماء روس على تطوير "نظام ملاحة فضائي" جديد لضبط حركة المركبات والأقمار في المدارات الأرضية القريبة والبعيدة.

وأوردت صحيفة إيزفيستيا الروسية أن "الخبراء في وكالة روسكوسموس يتعاونون مع العلماء والفنيين التابعين لعدد من الجامعات والشركات العلمية الروسية ومركز التحكم بنظم الطيران في البلاد، لتطوير منظومة ملاحة فضائية جديدة يمكنها رصد حركة المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية ومختلف الأجسام الكونية".

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وقال الخبراء في روسكوسموس إن "نظام الملاحة الفضائي الجديد سيمكننا من مراقبة حركة الأقمار التي تتزايد أعدادها يوما بعد يوم، وسيعطينا معلومات دقيقة عن مساراتها وسرعة حركتها، الأمر الذي سيسهل عملية ضبط إطلاق الصواريخ والأقمار الجديدة ويمنع أي عمليات تصادم كارثية، وسيمنحنا الأفضلية في تزويد مشغلي الأقمار الاصطناعية بالمعلومات والبيانات".

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر