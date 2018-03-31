تعاظم خطر الإشعاع على رواد رحلة القمر!

كشف مدير معهد البحوث الطبية والحيوية لدى أكاديمية العلوم الروسية، أوليغ أورلوف، عن احتمال زيادة الإشعاع الذي يتعرض له أفراد أطقم المركبات المأهولة التي ستطلق إلى القمر.

وفي حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية، قال أورلوف إن "المهام التي يقوم بها رائد الفضاء محاطة بمخاطر جمة. ولا يعد عامل الإشعاع التهديد الوحيد للصحة، إلا أنه من أهم الأخطار الموجودة".

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وأكد أورلوف أن رواد الفضاء سيتعرضون بلا شك في أثناء قيامهم برحلات فضائية بعيدة إلى القمر لخطر الإشعاع بأيونات ثقيلة. لكن هذا الخطر يبقى إلى حد الآن حسب ما نراه ضمن الحدود المسموح بها نظريا.

كما شدد الأكاديمي الروسي على ضرورة مواصلة البحوث العلمية الرامية إلى اكتشاف أخطار أخرى يمكن أن تمنع رواد الفضاء من أداء مهامهم في المدار وعلى سطح القمر.

وقال أورلوف: "هناك أكثر من وسيلة وقائية خاصة بحماية رواد الفضاء من الإشعاع المتزايد، بما في ذلك طرق طبية وفيزيائية حيوية وحتى استخدام الروبوتات بأنواعها".

كما شدد العالم على ضرورة تكامل الجهود الدولية الرامية إلى الحيلولة دون تعرض المشاركين في البعثات القمرية اللاحقة لأخطار يمكن أن تلحق أضرارا بصحتهم.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف