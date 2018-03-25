الهند تبني شققا سكنية على القمر!

درس خبراء وكالة الفضاء الهندية الأماكن الصالحة لبناء مساكن مأهولة لرواد الفضاء على سطح القمر.

وتستعد وكالة الفضاء الهندية " ISRO "، لتكون في طليعة الدول في مجال السكن الفضائي بعد أن قدمت دراساتها التي شارك فيها مهندسون مختصون في مجال أمن الأبنية السكنية.

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وأظهرت المخططات والصور البيانية الأولية لمساكن رواد الفضاء على القمر، أنها تشبه منازل سكان القطب المتجمد "الأسكيمو".

ويشير ممثلو وكالة الفضاء الهندية إلى أن التجارب الأولية المتعلقة بمساكن القمر ترتبط بالدرجة الأولى باختبار خصائص المواد والمحاليل اللازمة لتجميع هياكل سكنية قوية وآمنة.

ولا توجد حتى الآن بيانات تتعلق بأنظمة دعم الحياة على سطح القمر في هذه الدراسات السكنية، التي ستحل بعد حل مسألة البناء السريع في غياب الأوكسيجين والماء وميزات الغلاف الجوي بحسب الوكالة الهندية.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو