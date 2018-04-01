صاروخ أمريكي يحمل وحدة مدارية روسية إلى القمر

من المتوقع أن تطلق وحدة روسية إلى المحطة القمرية المدارية (DSG) على متن صاروخ "SLS" الأمريكي فائق الثقل، عام 2025.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر لها في القطاع الفضائي الروسي أن العمل على تصميم الوحدة الانتقالية روسية الصنع للمحطة القمرية المدارية (DSG) سيبدأ بحلول عام 2019، لتكون جاهزة بحلول عام 2021.

ويخطط لأن ترسل الوحدة، عام 2022، إلى الولايات المتحدة لإعدادها للإطلاق إلى القمر. وقال المصدر إن ذلك سيحدث مع شرط توظيف شركة "روسكوسموس" الأموال اللازمة لقطاع الفضاء والصواريخ الروسي.

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كما سيعقد، في 9 أبريل، في هيوستن الأمريكية اجتماع عمل ثنائي يتوقع أن تقدم فيه روسيا تقريرا عن الجهود التي بذلتها في سبيل إنشاء المحطة الفضائية القمرية، والتنسيق فيما يتعلق بتكامل والوحدة الانتقالية الروسية مع الصاروخ الأمريكي فائق الثقل "SLS" ومركبة "أوريون".

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة وقعتا، في سبتمبر الماضي، في أستراليا اتفاقية تمهيدية بشأن التعاون في مجال إنشاء المحطة القمرية المدارية. وقضت الاتفاقية بأن تصمم روسيا وحدة انتقالية سيخرج عبرها رواد الفضاء من المحطة إلى الفضاء المكشوف لصيانتها وإجراء التجارب.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف