وزارة الدفاع الروسية تطلق قمرا اصطناعيا
Sputnik Евгений Биятов
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أطلقت وزارة الدفاع الروسية إلى الفضاء صاروخ "سويوز-2 .1 V" وعلى متنه قمر اصطناعي للأغراض العسكرية.
وأعلنت وزارة الدفاع أن "سويوز-2 .1 V أطلق، في 29 مارس 2018، الساعة 20:38 بتوقيت موسكو، من مطار بليسيتسك الفضائي، يحمل قمرا اصطناعيا لوزارة الدفاع الروسية".
ويعد هذا الإطلاق الأول في السنة الحالية لصاروخ "سويوز-2" الخفيف، وقد أشرف على العملية قائد القوات الفضائية، نائب القائد العام للقوات الجوية الفضائية الروسية الفريق أول، ألكسندر غولوفكو.
المصدر: لينتا. رو
كامل توما
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