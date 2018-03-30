وزارة الدفاع الروسية تطلق قمرا اصطناعيا

أطلقت وزارة الدفاع الروسية إلى الفضاء صاروخ "سويوز-2 .1 V" وعلى متنه قمر اصطناعي للأغراض العسكرية.

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وأعلنت وزارة الدفاع أن "سويوز-2 .1 V أطلق، في 29 مارس 2018، الساعة 20:38 بتوقيت موسكو، من مطار بليسيتسك الفضائي، يحمل قمرا اصطناعيا لوزارة الدفاع الروسية".

ويعد هذا الإطلاق الأول في السنة الحالية لصاروخ "سويوز-2" الخفيف، وقد أشرف على العملية قائد القوات الفضائية، نائب القائد العام للقوات الجوية الفضائية الروسية الفريق أول، ألكسندر غولوفكو.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما