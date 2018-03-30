ناسا تؤجل إطلاق المرصد الفضائي الجديد حتى 2020

أجلت وكالة "ناسا" الأمريكية مرة أخرى إطلاق المرصد الفضائي الجديد "James Webb" إلى المدار الأرضي.

وقال رئيس الوكالة بالنيابة، روبرت لايتفوت، إن إطلاق المرصد أجل إلى مايو عام 2020.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن "العمل على تصميم وتصنيع جميع مكونات المرصد قد انتهى. لكن المشاكل التي ظهرت بعد اختباره أجبرتنا على إعادة النظر في موعد إطلاقه".

وقال لايتفوت إن إجراء اختبارات إضافية وتأجيل موعد إطلاق المرصد سيؤدي إلى نفقات إضافية تقدر بـ 8 مليارات دولار. وأضاف أن "ناسا" ستطلب من الكونغرس توظيف أموال إضافية لإنجاز هذا المشروع.

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وحسب مساعد رئيس "ناسا"، توماس زوربوكن، فإن مصممي المرصد استخفوا بالمعايير التكنولوجية لهذا المشروع. وقد استغرقت عملية تجميع بعض مكوناته واختبارها وقتا أكبر مما كان يتوقع سابقا.

يذكر أن مرصد "James Webb" الفضائي من شأنه أن يحل مكان مرصد "هابل" الفضائية الأمريكي. ويبلغ قطر مرآته 6.5 متر. ويتوقع أن يطلق هذا المختبر إلى مدار يبعد عن الأرض 6.5 مليون كيلومتر. ويأمل العلماء في أن تزيد فترة خدمته على 10 أعوام.

ويخصص المختبر لدراسة أقدم النجوم في المجرة والكون، والتي تشكلت إثر الانفجار الكوني الكبير، وللبحث عن كواكب صالحة للحياة خارج منظومتنا الشمسية.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف