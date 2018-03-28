أول فيديو "فضائي" أنتجته RT يحصد جائزة مرموقة

حصد أول فيلم بانورامي تم تصويره في الفضاء الخارجي، أنتجته RT بالتعاون مع رواد الفضاء الروس، جائزة مرموقة لأفضل استخدام للواقع الافتراضي ضمن الحدث السنوي "Shorty Awards" لعام 2018.

ويقدم فيديو RT الذي يلتقط مشاهد خلابة لكوكب الأرض مميزة بسحب دائرية وبحار زرقاء، الطريقة الأكثر إثارة لتجربة السير الفضائي. ويمكن مشاهدة رواد الفضاء خارج المحطة الفضائية الدولية، وهم يقومون بعملهم بتفصيل دقيق، مع إجراء صيانة على المعدات الخارجية، كما يطلقون أقمار اصطناعية صغيرة، باليد، لأخذ القياسات ضمن المدار الأرضي المنخفض.

وأنتجت RT الفيديو الخاص بها بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية وRSC Energia. وتم عرضه لأول مرة في أوائل أكتوبر 2017، خلال حدث خاص في مسرح VR بمتحف موسكو للملاحة الفضائية، احتفالا بإطلاق "Sputnik-1"، أول قمر اصطناعي للأرض.

ويتوفر في مجموعة RT العديد من مقاطع الفيديو، تصور الطبيعة المذهلة والعروض العسكرية وكذلك المشروع الثوري الفريد بتقنية 360.

المصدر: RT

ديمة حنا