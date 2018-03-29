بزة فضائية روسية من الجيل الجديد إلى المحطة الدولية

أفاد رئيس شركة "زفيزدا"، سيرغي بوزدنياكوف، بأن الطاقم الروسي في المحطة الفضائية الدولية سيتسلم بزة فضائية ثانية تستخدم للخروج من المحطة إلى الفضاء المكشوف.

وقال بوزدنياكوف إن شاحنة "بروغريس" الفضائية الروسية ستنقل إلى المحطة الفضائية الدولية، في يوليو القادم، بزة "اورلان إم كا إس" الفضائية من الجيل الجديد، والتي صنعتها شركته، حيث تخضع الآن للاختبارات الأخيرة.

وأضاف بوزدنياكوف أن غشاء البولي يوريثين الخاص الذي تم تصنيعه ليستخدم في النسخة الأولى من البزة الفضائية سيصل المحطة الفضائية أيضا، حيث سيتم تركيبه في البزة الثانية.

وأشار رئيس شركة "زفيزدا" إلى أن إعداد البزة الثالثة سيبدأ عقب إرسال البزة الثانية إلى المحطة.

وتختلف البزة الجديدة عن القديمة بغشاء بولي يوريثين جديد ونظام أوتوماتيكي حديث لتبريد الماء، يقوم بضبط درجة الحرارة لضمان راحة أكثر لرائد الفضاء في الفضاء المكشوف، علما أن رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين استطاع البقاء خارج المحطة لمدة 8 ساعات و13 دقيقةمرتديا البزة الحديثة.

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يذكر أن العام الجاري سيشهد عمليتي خروج لرائدي الفضاء الروسيين من المحطة إلى الفضاء المكشوف. وسينفذ العملية الأولى، يوم 8 أغسطس المقبل، رائدا الفضاء الروسيان:أوليغ أرتيوميف وسيرغي بروكوفيف. وسيرتدي كل منهما بزة فضائية من الجيل الجديد.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف