ناسا بصدد تصميم بزة فضائية مزودة بمرحاض مصغر

يعمل خبراء "ناسا" على تصميم نموذج حديث من البزة الفضائية مزود بمرحاض مصغر.

وقالت بوابة " Space.com " الإلكترونية إن نظامًا كهذا كان قد استخدم في البعثات القمرية المأهولة في إطار برنامج "أبولو" الأمريكي.

وأضافت البوابة أن البزة الفضائية الجديدة المزودة بمرحاض مصغر ستستخدم في مركبة "أوريون" الأمريكية التي ستقوم برحلات فضائية مأهولة إلى القمر. وبمقدور البزة الجديدة أن تبقى جاهزة لمدة 6 أيام حتى في حال خرق منظومة منع التسرب (إحكام الإغلاق) للمركبة.

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وأعلن مدير برنامج تصميم الأنظمة الداخلية للبزة الفضائية كريستن جونسون أن 6 أيام هي فترة طويلة بالنسبة إلى رواد الفضاء المرتدين البزة الفضائية . يذكر أن رواد الفضاء الأمريكيين يستخدمون حاليًا نوعين من البزات الفضائية حيث يرتدون إحداها عند إطلاق المركبة وهبوطها. أما النوع الثاني فيرتدونها عند الخروج من المحطة إلى الفضاء المفتوح حيث يمكن أن يبقوا لمدة 10 ساعات.

المصدر: ناسا

يفغيني دياكونوف