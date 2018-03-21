قمر "Angosat-1" الاصطناعي يستجيب مجددا!

تمكّن أخصائيون روس من إعادة تشغيل محركات القمر الاصطناعي "Angosat-1" التي توقفت عن العمل وهو في مداره.

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وأصبح "Angosat-1" الآن في مكان بعيد عن رؤية محطات التحكم في روسيا وأنغولا. وسيعود إلى المجال المرئي لهذه المحطات، في بداية أبريل المقبل، بحسب تصريحات مسؤول في وكالة الفضاء الروسية. وتم إجراء اختبار لنظام دفع المركبة الفضائية، ما سيتيح فرصة إعادة عمل القمر الاصطناعي وإيصاله إلى نقطة التواجد المدارية المطلوبة.

وانطلق الصاروخ "زينيت" الذي حمل إلى الفضاء القمر الاصطناعي الأنغولي " Angosat-1 " من مطار بايكانور الفضائي، في 26 ديسمبر 2017، وفقد الاتصال معه بعد حين من الزمن، وخرج عن التحكم وبات يسبح حرا في مداره.

المصدر:فيستي

خالد ظليطو