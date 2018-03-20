خطة "سبيس إكس" لاستيطان القمر

كشف مؤسس شركة "The Mars Society " المهندس، روبرت زوبرن، عن بعثة "Moon Direct" التي يمكن أن تقوم بها شركة "سبيس إكس" بغية استيطان القمر.

وتقضي خطة البعثة القمرية بتصميم منصة وزنها 12 طنا ستهبط على سطح القمر بعد أن تطلق من الأرض بواسطة صاروخ "فالكون هيفي"، بحيث تشكل المنصة أساس قاعدة قمرية مأهولة، مخصصة لاستقبال الناقلات الفضائية وإعادتها إلى الأرض.

أما الوحدة المأهولة فمن المفترض أن تهبط داخل حفرة ناجمة عن سقوط نيزك على سطح القمر، ما سيضمن استخراج موارد الماء والاستفادة من طاقة الشمس في الوقت نفسه.

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وقال المهندس إن إرسال الإنسان إلى القمر سيتحقق على مرحلتين: سينقل أولا صاروخ "فالكون 9" المستوطنين إلى المدار القمري على متن مركبة "Dragon V2"، ثم سينتقل رواد الفضاء إلى مركبة أخرى بوزن 8 أطنان ستقلهم إلى القمر.

وأشار زوبرن إلى أن شركة "سبيس إكس" تمتلك حاليا ثلاثة مكونات لبرنامج "Moon Direct" وهي: صاروخ "فالكون 9" وصاروخ "فالكون هيفي" ومركبة "Dragon V2" التي يفترض أن تقوم العام الجاري بأول رحلة فضائية. مع ذلك فمن الضروري إعداد عنصرين هامين للبعثة يتمثلان في منصة ومركبة قمريتين.

المصدر:لينتا.رو

يفغيني دياكونوف