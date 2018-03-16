RT تكرم ستيفن هوكينغ بجولة حول الأرض بتقنية 360

تكريما للفيزيائي الأسطوري، ستيفن هوكينغ، تأخذنا RT 360 في رحلة حول الأرض لمشاهدة كوكبنا كما يراه رواد الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية.

وتصور اللقطات الرائعة الجذابة، الأرض من الفجر حتى الغسق، مع سماعنا للعالم هوكينغ وهو يقول: "نحن بطبيعتنا مستكشفين بدافع الفضول، وهذه نوعية بشرية فريدة من نوعها".

ويقدم لنا هذا الفاصل الزمني القصير لمحة فريدة عن كوكب الأرض، كما يمكن مشاهدة رواد الفضاء على رأس عملهم، أو التمعن في الفضاء الفسيح.

'If aliens visit us, the outcome would be much as when Columbus landed in America, which didn’t turn out well for the Native Americans' - Great quotes from stellar physicist Stephen Hawking https://t.co/vyoQrFPPwT — RT (@RT_com) March 14, 2018

وكما هو الحال لدى العديد منا، كان هوكينغ يحلم دائما برحلة فضائية، ولكن للأسف، تمكن عدد قليل جدا من خوض هذه التجربة الرائعة. ويمكن ألا يكون هذا الوضع دائما، فالفيزيائي "مقتنع بأن البشر بحاجة إلى مغادرة الأرض"، لأن "الانتشار قد يكون الشيء الوحيد القادر على إنقاذنا من أنفسنا".

المصدر: RT

ديمة حنا