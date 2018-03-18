إيرباص تطور "رمحا" عملاقا للتخلص من النفايات الفضائية

ابتكر مهندسون بريطانيون "رمحا فضائيا" يمكنه أن يساعد على التقاط الأقمار الاصطناعية التالفة وسحبها إلى الأرض.

وسيتم إطلاق الرمح الذي يبلغ طوله نحو متر واحد من المركبة الفضائية "hunter-killer"، حيث سيسحب إليها بمجرد انتهاء مهمته باستخدام سلك يربط بينهما.

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وقالت شركة إيرباص للطيران إن "الرمح" قيد الاختبار في مركز أبحاث الفضاء في ستيفينيج، إذ كانت الشركة تعمل على هذا المفهوم منذ سنوات عدة، بهدف حل المشكلة المتزايدة للخردة المدارية.

وهناك أكثر من 20 ألف قطعة من النفايات الفضائية، وهي قطع قديمة من المعدات التي ما تزال تدور حول الكرة الأرضية والتي تشكل الأن تهديدا للأقمار الاصطناعية التي تواصل عملها في الفضاء، حيث بإمكانها أن تتلفها أو أن تلحق ضررا بالمركبات الفضائية المأهولة مثل محطة الفضاء الدولية.

وسيقوم "رمح الفضاء" باصطياد النفايات الفضائية وسحبها نحو الغلاف الجوي للأرض لحرقها وتدميرها.

⚡️ “Space Harpoon Test at @AirbusSpace in Stevenage”⚡️

Today Airbus tested the 'Big Harpoon', an innovative technology to clean-up Space Debris. Watch this story featuring a selection of pictures, videos and articles of today's event in Stevenage, UK.https://t.co/0rGbbkdUxA — Airbus Space (@AirbusSpace) March 15, 2018

The harpoon that will eventually bring down a satellite. A successful firing test @AirbusSpace#Stevenage@BBC3CRpic.twitter.com/5enhWu5DOO — Tara Dolby (@taradolby) March 15, 2018

ويستهدف هذا المشروع بشكل رئيسي القمر الاصطناعي "Envisat" الذي يعد حاليا أكبر قطعة خردة تطير على ارتفاع 225 كلم فوق الأرض، وهو قمر اصطناعي لمراقبة الطقس يزن نحو 8 أطنان، قامت بإرساله وكالة الفضاء الأوروبية، عام 2002، وتوقف عن العمل عام 2012.

So how do you snare a large hunk of space debris? Simple. You harpoon it. Latest tests at @AirbusSpace@AirbusintheUK The 1.5m-long, 2.2kg projectile is being designed to cope with Envisat-like (8tn) targets. pic.twitter.com/RQcGzAHpVU — Jonathan Amos (@BBCAmos) March 15, 2018

Scientists @AirbusDefence are testing out a special ‘space junk’ tackling harpoon in #Stevenage today... pic.twitter.com/A7eKhBqtWr — BOB fm Home Counties (@bobfm) March 15, 2018

وقال ألستير وايمان، وهو مهندس بشركة إيرباص: "يتم دفع الرمح باستخدام الهواء المضغوط، وفي الاختبارات، تمكن من اختراق ألواح الألمونيوم التي تشبه تلك المستخدمة في الأقمار الصناعية.. الرمح يمر عبر هذه الألواح مثل السكين الساخن من خلال الزبدة"، مشيرا إلى أن آلية الرمح تعتبر الأبسط نسبيا وسط الآليات العديدة المختلفة الأخرى التي تم اعتمادها للتخلص من النفايات الفضائية، من ذلك الشباك.

See @AirbusSpace fire their space harpoon in slow motion. Here on Earth today, cleaning up space junk in years to come @AirbusintheUKpic.twitter.com/j3SNdGlprd — Thomas Moore (@SkyNewsThomas) March 15, 2018

ومن المنتظر أن تطلق إيرباص نسخة مصغرة من ابتكارها الشهر المقبل لإجراء بعض الاختبارات، فيما يعمل فريق مركز أبحاث الفضاء في ستيفينيج حاليا على اختبار إطلاق الرمح لمسافة 82 قدما.

A bit like a giant litter picker but for space. This harpoon developed & tested @Airbus#stevenage to remove space debris more @BBCLookEastpic.twitter.com/XEVS8eSZyg — Kate Bradbrook (@katebradbrook) March 15, 2018

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني