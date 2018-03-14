تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية

قام المركز الروسي لإدارة الرحلات الفضائية برفع مدار المحطة الفضائية الدولية بمقدار 400 متر ليبلغ 404.5 كيلومتر.

وقالت وكالة "إنترفاكس" الروسية، نقلا عن ناطق باسم المركز، إن الغاية من تلك العملية هي التجهيز لاستقبال المركبات الفضائية التي ستطلق، في يونيو المقبل، من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية.

وقال الناطق إن تعديل المدار تكلل بالنجاح، وإن المناورة استغرقت 108 ثوان حيث تم تشغيل محركات مركبة الشحن الروسية "بروغريس إم إس-08" الملتحمة بالمحطة.

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وأوضح أن عملية رفع المدار تعد ضرورية لتهيئة الظروف لهبوط مركبة "سويوز إم إس-07" المأهولة، في 3 يونيو المقبل، وإطلاق شاحنة "سويوز-إم إس-09"، في 6 يونيو المقبل.

يذكر أن المحطة الفضائية الدولية يقيم فيها حاليا: الروسي أنطون شباليروف والأمريكي سكوث تينغل والياباني نوريسيه كنائي.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف