مونديال على متن المحطة الفضائية الدولية

يتابع أفراد الطاقم الجديد في المحطة الفضائية الدولية كل ما يتعلق بمونديال – 2018 الذي ستبدأ مبارياته في روسيا بعد 3 أشهر، وربما يجرون مباراة بين الفريقين الروسي والأمريكي.

أعلن ذلك (أوليغ أرتيوميف) قائد مركبة "سويوز – أم أس – 8" الفضائية المأهولة التي ستنقل أفراد الطاقم الجديد إلى المحطة وذلك في مؤتمر صحفي عقد الخميس 22 فبراير في ضواحي موسكو.

وأضاف قائلا: "سنجري حتما مباراة كرة القدم على متن المحطة، مع العلم أننا كنا قد أجرينا مؤخرا مباراة بدمنتون. ونريد مواصلة هذا التقليد الرياضي الجيد".

أما رائد الفضاء الأمريكي (أندرو فويستل) فقال إنه سيشاهد إلى جانب كرة القدم مباريات أخرى ومن بينها سباق "فورمولا -1" ومباريات التنس.

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فيما قال رائد الفضاء الأمريكي الثاني (ريشارد أرنولد) إنه من هواة البيسبول. لذلك سيشاهد دوري البيسبول الأمريكي. وأضاف قائلا "سأشارك بلا شك زملاءنا الروس في مشاهدة مباريات مونديال-2018".

يذكر أن الطاقم الجديد الذي يضم الروسي أوليغ أرتيميف والأمريكييْن ريشارد أرنولد وأندرو فويستل يتوقع أن ينطلق إلى المحطة الفضائية الدولية يوم 21 مارس القادم لينضم إلى رواد الفضاء العاملين حاليا فيها.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف