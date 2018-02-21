شركة Bigelow Aerospace تعلن عن خطتها لإنشاء محطات مدارية

تعتزم شركة Bigelow Aerospace الأمريكية الخاصة إطلاق بضع محطات مدارية مستقلة تماما.

وحدتان مأهولتان تحلان محل المحطة الفضائية الدولية

وقال ناطق باسم الشركة إنها تعمل حاليًا على تصنيع وحدتي " B330-1 " و" B330- 2" المأهولتين لتكونا جاهزتين للإطلاق إلى المدار الأرضي في مطلع العشرينات وذلك بعد رفض الرئيس الأمريكي ترامب تمويل المحطة الفضائية الدولية بحلول عام 2024.

وتخطط شركة Bigelow Aerospace بعد إطلاق الوحدتين المأهولتين المذكورتين لإطلاق وحدة " Olympus " المدارية المأهولة التي سيزيد حجمها ضعفًا عن حجم الوحدة الأمريكية المأهولة في المحطة الفضائية الدولية. لكن ذلك بحاجة إلى تصنيع صاروخ فائق الثقل بمقدوره حمل 80 طنا من الحمولة.

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وقال الناطق إن الشركة لم تجر بعد محادثات مع إدارة ترامب بهذا الشأن مع العلم أن وكالة "ناسا" يمكن أن تنافسها في هذا المجال.

يذكر أن شركة Bigelow Aerospace سبق لها أن أطلقت عام 2016 وحدة فضائية منفوخة إلى المحطة الفضائية الدولية يزداد حجمها 4 أضعاف، أي من 3.6 متر مكعب إلى 16 مترًا مكعبا عند نفخها بالهواء.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف