أوكرانيا تنوي إنشاء قاعدة فضائية في أستراليا

تلقت الحكومة الأسترالية اقتراحا من الحكومة الأوكرانية بإنشاء قاعدة فضائية، لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن إلى الآن.

وأفاد السفير الأوكراني في أستراليا، نيقولاي كولينيتش، بأن بلاده تأمل بأن ترد الحكومة الأسترالية على اقتراحها بإنشاء قاعدة فضائية أوكرانية غربي البلاد. وجاء تصريح السفير، الاثنين 12 مارس، في حديث أدلى به لصحيفة "ذي ويست أستراليان" الأسترالية.

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وقال كولينيتش إن بلاده كانت قد قدمت هذا الاقتراح، عام 2016، لكنها لم تحصل على رد إلى الآن. وأضاف قائلا إن أوكرانيا جاهزة لإطلاق الصواريخ الفضائية من قاعدة جديدة وإن كان ذلك صباح الغد. كما أنها مستعدة لتقديم الخبراء والأخصائيين، علما بأن الحكومة الأسترالية كانت قد أعلنت، في سبتمبر الماضي، عن استحداث وكالة فضائية قومية.

وتدل الحسابات التي أجراها الخبراء الأوكرانيون حسب السفير الأوكراني على أنه من الضروري استئجار قطعة أرض بمساحة 7 آلاف كيلومتر مربع، حيث يفضل أن تكون بالقرب من مدينة دربي الأسترالية. وتعوّل أوكرانيا على أن تستغرق عملية إنشاء القاعدة الفضائية الأوكرانية هناك 5 أعوام.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف