فيديو يجسد 14 مليار سنة من حياة الكون في 10 دقائق

نشر مصمم الفديوهات الأمريكي جون بوزويل، المعروف على موقع يوتيوب تحت اسم melodysheep"، شريط فيديو مدته عشر دقائق، يلخص 14 مليار سنة من عمر الكون.

حاول بوزويل أن يجسد في الفيديو أهم المحطات التي مر بها الكون ونشأته بداية بما يعرف بـ"الانفجار العظيم" وحتى ظهور النجوم والمجرات.

الفيديو مدته 19 دقائق و49 ثانية، تعادل كل ثانية منه 22 مليون سنة من عمر الكون، الذي يقدر بـ 13.8 مليار سنة.

وفي وقت سابق، قال الفيزيائي البريطاني ستيفن هوكينج في برنامج StarTalk، إنه قبل "الانفجار العظيم" وظهور الكون لم يكن هناك شيء.

واستند في ذلك إلى النظرية النسبية لآينشتاين، التي أوضح فيها أن الفضاء والزمن ممتزجان في كم واحد يُعرف بالزمن ــ الفضاء، أو الزمَكان space-time والحوادث التي تقع في الوقت نفسه بالنسبة لمراقب يمكن أن تقع في أزمنة مختلفة بالنسبة لمراقب آخر.

وتستند نظرية "الانفجار العظيم" إلى أن الكون تمدد بطريقة لوغاريتمية في نشأته، إذ تمدد في الحجم 100 تريليون مرة مما أدى إلى تناسق الكون بصورة ملحوظة في أغوار الفضاء، كما وجدت نتيجة لذلك تموجات هائلة نجمت عنها موجات الجاذبية.

المصدر: وكالات

نادر همامي