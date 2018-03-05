الصين تطلق وحدة أساسية لمحطتها الفضائية

تعتزم الصين أن تطلق بحلول عام 2020 إلى المدار الأرضي وحدة أساسية لمحطتها الفضائية.

أعلن كبير المصممين في برنامج الرحلات الفضائية الصينية المأهولة جو جان بينغ، أن المحطة ستشهد اختبار تكنولوجيا خروج رواد الفضاء من المحطة إلى الفضاء المكشوف ومختلف الدراسات والتجارب العلمية.

وقال جو جان بينغ، إن إطلاق الوحدة الأساسية للمحطة سيعقبه إطلاق شاحنة فضائية ومركبة مأهولة ستلتحمان بها.

وأضاف قائلا إن فريقا من المهندسين الصينيين يعمل الآن على تصميم نموذج جديد للبزة الفضائية سيرتديه رواد الفضاء عند الخروج من المحطة إلى الفضاء المكشوف والعودة إلى الأرض.

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أما عام 2022 فسيشهد إطلاق مختبريْن فضائييْن يزن كل منهما 20 طنًا ومرصد فضائي يبلغ قطره مترين.

وسينتهي تجميع المحطة حسب جو جان بينغ عام 2022. وسيُقيم في المحطة بعد ذلك بشكل دائم 3 رواد فضاء و6 رواد فضاء وقت استبدال طاقم المحطة.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف