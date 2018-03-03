"مسبار المريخ" يفقد أهم مزاياه

أكد خبراء في وكالة ناسا أن مسبار روفر "Curiosity" المخصص لاكتشاف المريخ سيعتمد على طرق جديدة لأخذ عينات التربة من سطح الكوكب الأحمر.

وبعد أن تعرض روفر "Curiosity" المخصص لدراسة سطح المريخ في 2016 لعطل أدى إلى توقف عمل المحرك المسؤول عن دوران المثقاب المخصص لحفر التربة، قرر الخبراء في ناسا ابتكار طريقة جديدة تساعده في مواصلة أخذ العينات لدراستها وتحليلها.

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ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء في ناسا اضطروا لإيقاف عمل حساسات معينة تمنع اصطدام رأس المثقاب بقوة في تربة وصخور المريخ، وبالتالي بات المثقاب يصطدم بالصخور والتربة ليجرحها ويأخذ عينات منها لتحليلها عبر أجهزة المطياف الضوئي الخاصة المزود بها.

تجدر الإشارة إلى أن روفر "Curiosity" بدأ مهمته في تقصي سطح المريخ منذ العام 2012، ومنذ ذلك الحين خرجت العديد من تقنياته عن الخدمة بسبب وجوده على سطح الكوكب الأحمر، وعجز الخبراء عن إصلاحها عن بعد.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر