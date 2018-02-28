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عودة رواد الفضاء إلى الأرض

الفضاء

عودة رواد الفضاء إلى الأرض
страница ГК "Роскосмос" в Twitter/Александр Мисуркин
عودة رواد الفضاء إلى ألارض
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هبطت كبسولة المركبة الفضائية "سويوز МС-06" إلى الأرض في كازاخستان وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء قضوا 168 يوما في المحطة الفضائية الدولية.

وذكر مركز إدارة الرحلات الفضائية في موسكو، أن رواد الفضاء الثلاثة وهم الروسي ألكسندر ميسوركين والأمريكيان مارك واندي هاي وجو أكبة، وجميعهم بحالة صحية جيدة.

وكانت المركبة الفضائية "سويوز МС-06" قد انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية ليلا في الساعة 2.08 وفي الساعة 5.06 دخلت إلى الغلاف الجوي للأرض، وفي الساعة 5.31 هبطت على الأرض.

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يعمل في محطة الفضاء الدولية حاليا ثلاثة رواد هم الروسي أنطون شكابليروف، والأمريكي سكوت تينجل والياباني نوريشيغ كاناي، حيث سيبقون على متنها لحين وصول طاقم جديد.

المصدر: وكالات

كامل توما

 

 

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