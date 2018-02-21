سبيس إكس تؤجل إطلاق "فالكون-9"

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية أن إطلاق صاروخ "فالكون-9" الذي سيحمل قمر "PAZ" الاصطناعي الإسباني إلى الفضاء سيؤجل حتى الـ 22 من فبراير/شباط الجاري.

وفي تغريدة لها على تويتر أكدت سبيس إكس أنه "وبسبب الرياح العاتية سيؤجل إطلاق الصاروخ حتى يوم الخميس 22 فبراير/شباط في تمام الساعة 6:17 صباحا بالتوقيت المحلي من قاعدة Vandenberg الأمريكية"(17:17 بتوقيت موسكو).

Standing down today due to strong upper level winds. Now targeting launch of PAZ for February 22 at 6:17 a.m. PST from Vandenberg Air Force Base. — SpaceX (@SpaceX) 21 февраля 2018 г.

تجدر الإشارة إلى أن صاروخ "فالكون-9" كان من المفترض أن ينطلق في الـ 21 من فبراير/شباط إلى الفضاء حاملا على متنه قمر "PAZ" الاتصالات الاصطناعي التابع لشركة "Hisdesat" الإسبانية، بالإضافة لقمري (MicroSat 2a و 2b) التابعين لمنظومة Microsat المخصصة لتزويد مناطق من الأرض بالإنترنت.

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المصدر: وكالات

أسعد ضاهر