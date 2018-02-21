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سبيس إكس تؤجل إطلاق "فالكون-9"

الفضاء

سبيس إكس تؤجل إطلاق
Reuters /Mike Brown
صورة من الأرشيف
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أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية أن إطلاق صاروخ "فالكون-9" الذي سيحمل قمر "PAZ" الاصطناعي الإسباني إلى الفضاء سيؤجل حتى الـ 22 من فبراير/شباط الجاري.

وفي تغريدة لها على تويتر أكدت سبيس إكس أنه "وبسبب الرياح العاتية سيؤجل إطلاق الصاروخ حتى يوم الخميس 22 فبراير/شباط في تمام الساعة 6:17 صباحا بالتوقيت المحلي من قاعدة Vandenberg الأمريكية"(17:17 بتوقيت موسكو).

تجدر الإشارة إلى أن صاروخ "فالكون-9" كان من المفترض أن ينطلق في الـ 21 من فبراير/شباط إلى الفضاء حاملا على متنه قمر "PAZ" الاتصالات الاصطناعي التابع لشركة  "Hisdesat" الإسبانية، بالإضافة لقمري (MicroSat  2a و 2b)   التابعين لمنظومة Microsat المخصصة لتزويد مناطق من الأرض بالإنترنت.

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المصدر: وكالات

أسعد ضاهر

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