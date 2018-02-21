"سبيس إكس" تصطاد رأس صاروخ "فالكون" بواسطة شبكة عنكبوت ضخمة

تحاول شركة "سبيس إكس" اصطياد رأس صاروخ "فالكون 9" العائد إلى الأرض باستخدام شبكة ضخمة.

وتمكن الصحفيون الأمريكيون من التقاط صورة فوتوغرافية للشبكة التي قد نشرت على متن سفينة " Mr. Steve " الراسية في ميناء سان بدرو بـ لوس أنجلوس الأمريكية. وتستخدم الشبكة حسب الصحفيين لتخفيف سقوط نصف رأس صاروخ "فالكون 9" الذي يتوقع أن يطلق اليوم، 21شباط/فبراير وعلى متنه قمري "MicroSat 2a و 2b" التابعين لمنظومة Microsat المخصصة لتزويد مناطق من الأرض بالإنترنت.

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وقال خبراء إن سرعة رأس الصاروخ البالغ وزنه طنًا واحدا تزيد على ارتفاع 100 كيلومترا فوق الأرض 10 أضعاف عن سرعة الصوت. أما على ارتفاع 10 كيلومترات فتنخفض سرعة الصاروخ رأس الساقط إلى نصف سرعة الصوت حيث يفترض أن يفتح نصف رأس الصاروخ مظلة ويشغل نظام "جي بي أس" الذي يسمح بمتابعة منطقة يسقط فيها نصف رأس الصاروخ.

يذكر أن سعر رأس الصاروخ المتكون من نصفين يقيّم بـ 6 ملايين دولار. أما إنقاذ نصف رأس الصاروخ الثقيل فسيسمح بتخفيض كلفة إطلاق الصاروخ الثقيل الذي بلغ سعره 62 مليون دولار بنسبة 5%.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف