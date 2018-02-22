"فالكون- 9" سيستخدم للأغراض العلمية

ذكرت مصادر مطلعة في مجال الفضاء أن صواريخ "فالكون-9" التي تنتجها سبيس إكس ستستخدم لإطلاق أقمار اصطناعية مخصصة لأغراض علمية.

ووفقا للمعلومات فإن "وكالة ناسا أعطت التصاريح اللازمة لسبيس إكس لاستخدام صواريخ فالكون-9 في إطلاق الأقمار الاصطناعية المخصصة لأغراض علمية".

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ومن المفترض أن تقوم سبيس إكس بإطلاق صاروخ جديد من طراز "فالكون-9" في الـ 20 من مارس/آذار المقبل، حيث سيحمل هذا الصاروخ إلى الفضاء تلسكوب " TESS" الذي طوره العلماء في معهد ماساتشوستس الأمريكي في إطار أحد المشاريع العلمية التابعة لناسا، حيث بلغت تكلفة هذا التلسكوب نحو 400 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن سبيس إكس نجحت منذ مدة بإطلاق صاروخ "فالكون هيفي" أثقل صاروخ فضائي موجود حاليا، وتتحضر لتطوير هذا النوع من الصواريخ لاستخدامها في البعثات الفضائية التي سترسل إلى المريخ.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر