هل ستسقط "تسلا" على الأرض؟

استبعد علماء من التشيك وكندا أن تدور سيارة "تسلا" التي أطلقها الصاروخ الثقيل التابع لإيلون موسكو حول الشمس إلى الأبد كما تمناه رجل الأعمال الأمريكي.

وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج عقب قيامهم بحساب مدار السيارة الفضائية، حيث أعلنوا أنه لن يبلغ حزام الكويكبات كما كان يعتقد سابقا.

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ودلت الحسابات على أن السيارة ستسبح في مدار إهليلجي سيتجاوز أحد طرفيه، عند ابتعادها عن الشمس، مدار المريخ، وسيدخل طرفه الثاني في مدار الأرض عند اقترابها من الشمس.

ويرى العلماء أن سيارة تسلا تشبه بمدارها كويكبات كثيرة تقع مداراتها في القسم الداخلي للمنظومة الشمسية، الأمر الذي يجعلها تقترب من وقت إلى آخر من الأرض والزهرة والمريخ.

كما يقدر العلماء احتمال سقوط السيارة، خلال مليون عام، على سطح الزهرة بـ 2.5% وعلى سطح الأرض بـ 6%، وسيزداد الاحتمال الأخير مع مرور الوقت، لكنها لن تشكر أي خطورة على البشر لأنها ستحترق حتما في الطبقات العليا للغلاف الجوي.

وعقب تحليل 240 نموذجا كمبيوتريا لمصير هذا الجرم السماوي خلال 3.5 مليون عام، استنتج العلماء أن "تسلا" لن تسقط على الشمس أو المريخ أبدا.

وأشار العلماء إلى أن سيارة موسك ستقترب من الأرض مرة واحدة كل 30 عاما. وستقترب عام 2091 من كوكبنا إلى مسافة تقل عن تلك التي تفصل الأرض عن القمر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

يفغيني دياكونوف