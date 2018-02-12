تأجيل إطلاق "بروغريس" إلى الفضاء

كشف مصدر في مؤسسة "روسكوسموس" عن السبب المحتمل لتأجيل إطلاق مركبة الشحن "بروغريس- MS-08" إلى المحطة الفضائية الدولية.

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وأكد المصدر في حديثه لوكالة نوفوستي الروسية أن "المشكلة قد تكون في عدم مرور الإشارة عبر الموصل الكهربائي بسبب خلل فيه. ولاكتشافه، يجب رفع الحاسوب المركزي وفحص جميع السلاسل الإلكترونية فيه، وهذه عملية طويلة، لذلك قد تستبدل المنظومة بكاملها اختصارا للوقت".

وكانت مؤسسة روسكوسموس قد أعلنت أن إطلاق المركبة "بروغريس- MS-08" سيجري، في 13 فبراير الجاري، عند الساعة 11:13 دقيقة بتوقيت موسكو، وكان من المقرر أن تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية بعد 3.5 ساعة، بحسب البرنامج الجديد الذي يتضمن دورتين فقط حول الأرض قبل الالتحام.

المصدر: نوفوستي

كامل توما