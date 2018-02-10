فبراير يشهد ظاهرة "القمر الأسود" النادرة

يشهد كوكب الأرض عودة ظاهرة "القمر الأسود" النادرة إلى سمائنا خلال الشهر الجاري، والتي لم تحدث في شهر فبراير منذ نحو 19 عاما.

وتحدث هذه الظاهرة الفلكية عندما يولد قمران جديدان في شهر ميلادي واحد، ويكون القمر الثاني غير مرئي من كوكب الأرض. ويعتبر هذا الحدث الفلكي استثنائيا باعتبار أننا نشهد ظهور البدر كل 29.5 يوما تقريبا.

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ولا ينبغي الخلط بين القمر الأزرق والقمر الأسود، حيث أنه يطلق على البدر قمرا أزرق عندما يكون فيها وجه القمر المقابل للأرض مضاء بالكامل بواسطة أشعة الشمس، بينما خلال ظاهرة القمر الأسود، يكون فيها وجه القمر المقابل للأرض غارقا بأكمله في الظلام فلا يرى منه شيء على الإطلاق.

وتحدث هذه الظاهرة عادة كل 32 شهرا، ومن المنتظر أن نراها خلال الشهر الجاري، حيث تعود ندرة حدوثها في فبراير إلى قصر أيام هذا الشهر.

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني