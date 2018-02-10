بناء "محيط" لدراسة العوالم الغريبة

بنى باحثون محيطا على الأرض يحاكي العوالم الأخرى "الغريبة" في نظامنا الشمسي، ويساعد على استكشاف وفهم الكواكب خارج مجموعتنا الشمسية.

ويأمل الباحثون في إرسال غواصة ناسا لإجراء البحوث تحت سطح تيتان، أكبر أقمار كوكب زحل، حيث تهدف وكالة الفضاء الأمريكية إلى القيام بذلك خلال السنوات العشرين المقبلة.

ولكن عملية التنفيذ لن تكون بهذه السهولة، نظرا لشدة برودة سطح القمر، حوالي -300 فهرنهايت (تقريبا 150 درجة مئوية تحت الصفر)، ولوجود الميثان والإيثان في المحيط. وتعد هذه الخصائص مثيرة للاهتمام بالنسبة للباحثين، على عكس أي مكان آخر في نظامنا الشمسي، حيث المحيطات والأنهار والغيوم والأمطار مشابهة لتلك الموجودة على سطح الأرض.

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وقام باحث في جامعة ولاية واشنطن الأمريكية، ببناء نسخة مصغرة من بحار العوالم الغريبة، تضم الخليط السائل شديد البرودة، ما يسمح باختبار غواصة ناسا، التي سيتم إرسالها لجمع البيانات، والتأكد من قدرتها على الصمود في بيئة صعبة وخطيرة.

وقال إيان ريتشاردسون، وهو طالب دراسات عليا سابق في كلية الهندسة الميكانيكية، وقائد الدراسة: "إنها تجربة مجنونة، ولم أكن أعتقد أنني سأحصل على هذه النتيجة، كما كانت مشكلة التصميم التجريبي ممتعة وصعبة للغاية".

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا