روسيا تبني محطة فضائية جديدة من 5 وحدات

أعلن النائب الأول لمدير عام شركة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ والفضاء وكبير المصممين فيها، يفغيني مكرين، أن المحطة الفضائية المدارية الروسية الجديدة ستضم 5 وحدات.

وأوضح مكرين خلال حديثه في مؤتمر "القراءات الملكية" الذي عقد في موسكو قائلا: "من المتوقع أن تضم المحطة الفضائية المدارية الروسية الجديدة 5 وحدات بوزن 60 طنا، حيث ستلعب الوحدة العلمية دورا محوريا فيها".

وأشار مكرين إلى أن 3 وحدات جديدة ستنضم بحلول عام 2019 إلى المحطة الفضائية الدولية، وهي: وحدة العلم والطاقة، وحدة المختبرات متعددة المهام، وحدة الأجهزة، ستشكل كلها أساسا للمحطة المدارية الروسية الجديدة.

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وقال كبير المصممين إن شركته بصدد تصميم وحدة التحام جديدة وأخرى اختبارية متغيرة الحجم. وستستخدم تكنولوجيا تصميمها في المستقبل عند بناء المحطات القمرية المدارية. وسيبلغ حجمها الابتدائي (عند إطلاقها إلى المحطة) 30 مترا مكعبا، ثم ستنفخ ليبلغ حجمها 100 متر مكعب، وسيبلغ وزنها عند الإطلاق 4.75 طن. ويفترض أن تستخدم لمدة 5 أعوام.

وتخطط شركة "إينيرغيا" أيضا حسب كبير المصممين لتصنيع مكوك غير مأهول لنقل الحمولة من المحطة وإليها. وسيصنع على أساس مركبة "سويوز" المأهولة التي تنقل حاليا الرواد إلى الفضاء.

يذكر أن المحطة الفضائية الدولية ستخرج من الخدمة عام 2024، فيما لا يستبعد أن يتم تأجيل ذلك لغاية عام 2028.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف