بعثة محطة الفضاء الدولية تنطلق في موعدها

أكدت مصادر في وكالة "تاس" الروسية أن البعثة الجديدة لمحطة الفضاء الدولية ستنطلق في موعدها المحدد مسبقا.

ووفقا للوكالة فإن "إطلاق مركبة الفضاء الروسية (سويوز MS-08) التي ستنقل البعثة الجديدة من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية سيجري في موعده المحدد، ولا توجد أي تعليمات رسمية من وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس حول تأجيل موعد الإطلاق المقرر في 15 مارس 2018".

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تأتي تلك المعلومات في الوقت الذي أكدت فيه بعض المصادر المقربة من هيئة صناعة صواريخ الفضاء في روسيا أن "عملية إطلاق البعثة قد تؤجل، من 15 إلى 21 من مارس المقبل، وما تزال الخيارات مفتوحة لإطلاقها في 15 أو 16 أو 21 أو 22 مارس".

أما فيما يتعلق بالطاقم الأساسي للبعثة فيضم: رائد الفضاء الروسي وقائد مركبة "سويوز إم إس-08" أوليغ أرتيوموف، ورائدي الفضاء التابعين لناسا أندرو فويستل وريتشارد أرنولد.

المصدر: تاس

أسعد ضاهر