روسيا تطلق "سويوز 2.1а" إلى الفضاء بنجاح

انطلق صباح اليوم الخميس صاروخ "سويوز 2.1а" من مطار "فوستوتشني" الروسي الفضائي، حاملا على متنه 11 قمرا اصطناعيا.

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وأفادت وكالة "روسكوسموس" بأن الصاروخ أطلق عند الساعة 05:07 صباحا بتوقيت موسكو، حيث أوصل قمرين روسيين إلى مدارهما المقرر بعد ساعة من إطلاقه. وعند الساعة 7:50 كانت الأقمار الاصطناعية الأخرى قد وصلت إلى مداراتها المقررة.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي أن القمرين الروسيين انضما إلى سلسلة "كانوبوس-في" ليصبح عددها 4، أما بقية الأقمار فتعود إلى دول أجنبية.

ومن المقرر أن يقوم القمران الروسيان برصد الكوارث والظواهر الجوية وظروف الجليد وانبعاث الملوثات وغيرها.

المصدر: وكالات

كامل توما