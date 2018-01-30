تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" نيتها زيادة ارتفاع مدار المحطة الفضائية الدولية اليوم الثلاثاء.

وأكدت الوكالة أن العملية "تجري وفق برنامج تحليق المحطة الفضائية الدولية المعتمد". ومن المقرر تعديل الارتفاع، الساعة 18:25 بتوقيت موسكو، باستخدام محركات وحدة "زفيزدا"، التي ستعمل 22.8 ثانية فقط.

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وتهدف هذا المناورة لخلق ظروف بالستية ملائمة لإطلاق مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس-08" والتحامها بالمحطة، في 11 فبراير المقبل.

المصدر: نوفوستي

كامل توما