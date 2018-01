"EXTRA" يبدأ البحث عن عوالم مأهولة

أكد القائمون على مرصد لاسيلا الفلكي في تشيلي أن تلسكوبا جديدا بدأ عمله في إطار الجهود المبذولة لاكتشاف عوالم جديدة.

وتتألف المنظومة الجديدة التي أطلق عليها اسم "EXTRA" أو "exoplanets in transits and their atmospheres" من تلسكوب ضخم يضم 3 تلسكوبات صغيرة، قطر كل منها 60 سنتيمترا، موصولة بنظام موحد ينقل البيانات إلى أجهزة الكمبيوتر لمعالجتها إلكترونيا.

وتبعا للقائمين على مرصد لاسيلا فإن فرنسا تمتلك التلسكوب ومنظومته، وسيتم إدارته والتحكم به من مركز مخصص في مدينة غرونوبل الفرنسية، حيث من المفترض أن يعمل هذا التلسكوب على اكتشاف النجوم الحمراء القزمة والكواكب والأجسام السماوية غير المكتشفة بعد للبحث عن عوالم مأهولة أخرى غير الأرض".

ويعد مرصد لاسيلا الفلكي في تشيلي أحد أهم مراصد الفضاء التي تقوم بمتابعة النصف السماوي الجنوبي، لذا قامت منظمة المرصد الأوروبي الجنوبي بالمساهمة في مشاريع استحداث عدد من التلسكوبات على أرضه.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر