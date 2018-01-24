روسكوسموس تكثف إطلاق مركباتها الفضائية

تخطط وكالة روسكوسموس الروسية لتحديث أسطولها الفضائي والقيام بـ 150 رحلة بحلول عام 2025.

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وأعلنت وكالة الفضاء الروسية الفدرالية، في 23 يناير الجاري، عن خططها المستقبلية لتحديث مستوى المركبات الفضائية الروسية بحلول عام 2025 (في فترة برنامج الفضاء الاتحادي الجديد)، ونيتها إطلاق أكثر من 150 مركبة مختلفة في تلك الفترة، لزيادة عمل الفرق المدارية الفضائية الروسية.

وأكد إيغور كوماروف، المدير العام لـروسكوسموس على أن الوكالة الروسية اقتنعت مؤخرا بأهمية نظام غلوناس العالمي للملاحة الفضائية، وبدوره في تعزيز الأمن العالمي وتحديث الاقتصاد، "وعلينا في المستقبل القريب دراسة الوضع من كافة جوانبه وتوجيه وظائف المركبات الفضائية".

المصدر: تاس

خالد ظليطو